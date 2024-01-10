Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб молодой командир отделения ударных дронов из Львовской области. Фото

На фронте погиб 26-летний воин со Львовщины Павел Бродюк. Он был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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Погиб Герой 7 января в Донецкой области при выполнении боевого задания. Трагическое известие сообщили в Червоноградском городском совете.

"Командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части А1008 Павел Бродюк погиб 7 января во время выполнения боевого задания на Донетчине. Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Самые искренние соболезнования родным и силы выдержать тяжелую боль непоправимой потери. помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – говорится в сообщении.

Павел Игоревич Бродюк родился 1 июля 1997 на Львовщине. Жил в Червонограде. С 2016 года и до начала полномасштабного вторжения работал на шахте "Возрождение", входящей в государственное предприятие "Львовуголь". Был подземным электрослесарем на участке подготовительных работ.

Молодой красноградец был мобилизован в феврале 2022 года и защищал Украину с оружием в руках в рядах 14 ОМБр. Младший сержант Павел Бродюк до последнего вздоха делал все, чтобы освободить родную землю от оккупантов.

У защитника остались родители и брат.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Через месяц Руслан Некрут мог бы отмечать свое 25-летие. Дома отца ждал двухлетний сын воина.

Также сообщалось, что в боях возле Крынок погиб защитник из Одесщины. Александру Трошину навеки останется 27 лет.