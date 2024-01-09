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Не дожил месяц до 25-летия: в боях в Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Фото

Марина Погорилко
War
1 минута
1,0 т.
Не дожил месяц до 25-летия: в боях в Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Фото

В боях против российских оккупантов на Донетчине оборвалась жизнь украинского защитника Руслана Некрута. С Героем попрощались в селе Бубновка Гайсинской громады Винницкой области.

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Об этом сообщила в Facebook глава Гайсинской районной государственной администрации Людмила Головашич. По ее словам, свое последнее сражение боец принял 2 января вблизи населенного пункта Невельское.

Не дожил месяц до 25-летия: в боях в Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Фото

Головашич отметила, что военный самоотверженно защищал каждый метр родной земли, не жалея своего здоровья. Некрут всего месяц не дожил до своего 25-летия.

У него остались мама, жена, двухлетний сын, две сестренки и большая семья.

Не дожил месяц до 25-летия: в боях в Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Фото

Напомним, в боях за Украину погиб воин ВСУ Александр Трошин из Одесской области. Он выполнял боевую задачу на левом берегу Днепра в Херсонской области. Защитнику всего за два месяца до гибели исполнилось 27 лет.

"Украина потеряла еще одного достойного сына, героически сражавшегося с коварным врагом. Небесное войско пополнил наш земляк", – сообщили в Березовском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на фронте погиб воин ВСУ Андрей Дружицкий из Львовской области. В мирной жизни он работал горняком, погиб в боях с врагом в шахтерском крае на востоке.

– В Донецкой области погиб военный Чика Роман Михайлович из города Долина Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 26 декабря 2023 года.

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