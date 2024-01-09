Не дожил месяц до 25-летия: в боях в Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Фото

В боях против российских оккупантов на Донетчине оборвалась жизнь украинского защитника Руслана Некрута. С Героем попрощались в селе Бубновка Гайсинской громады Винницкой области.

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Об этом сообщила в Facebook глава Гайсинской районной государственной администрации Людмила Головашич. По ее словам, свое последнее сражение боец принял 2 января вблизи населенного пункта Невельское.

Головашич отметила, что военный самоотверженно защищал каждый метр родной земли, не жалея своего здоровья. Некрут всего месяц не дожил до своего 25-летия.

У него остались мама, жена, двухлетний сын, две сестренки и большая семья.

Напомним, в боях за Украину погиб воин ВСУ Александр Трошин из Одесской области. Он выполнял боевую задачу на левом берегу Днепра в Херсонской области. Защитнику всего за два месяца до гибели исполнилось 27 лет.

"Украина потеряла еще одного достойного сына, героически сражавшегося с коварным врагом. Небесное войско пополнил наш земляк", – сообщили в Березовском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на фронте погиб воин ВСУ Андрей Дружицкий из Львовской области. В мирной жизни он работал горняком, погиб в боях с врагом в шахтерском крае на востоке.

– В Донецкой области погиб военный Чика Роман Михайлович из города Долина Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 26 декабря 2023 года.

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