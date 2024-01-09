'Война забирает лучших': в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая независимость Украины, на фронте погиб воин ВСУ Андрей Дружицкий со Львовской области. В мирной жизни он работал горняком, погиб в боях с врагом в шахтерском крае на востоке.

Видео дня

Защитнику было 40 лет. О потере сообщили на госпредприятии "Львовуголь" и в Червоноградском городском совете.

Андрей Владимирович Дружицкий, 11.11.1983 г. р., жил в городе Сосновка возле Червонограда. В 2015-2022 годах работал на шахте "Великомостовская". С 2022-го перешел на "Межиричанскую" (ГП "Львовуголь"), где был подземным горняком на участке подготовительных работ №2.

В декабре 2022-го мужчину мобилизовали в ряды ВСУ. Он погиб 25 декабря 2023 года, проявив стойкость и мужество, во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области.

"Проклятая война забирает лучших… Не хватит слов, чтобы выразить соболезнования родным и близким Героя. Склоняем головы в скорби и разделяем боль невосполнимой потери. Светлая память и вечная слава Герою", – отметили в горсовете.

Также соболезнование родным защитника выразило все шахтерское сообщество Прибужья, потерявшее хорошего сотрудника и коллегу.

Детали о дате и времени прощания с воином Андреем Дружицким громаде скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря в боях под Бахмутом на Донетчине погиб гранатометчик Роман Чика. Защитник был родом из города Долина Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!