Отдал жизнь за Украину: в боях у Бахмута погиб гранатометчик из Ивано-Франковской области. Фото

На войне за свободу Украины погиб военный Чика Роман Михайлович из Долины Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 26 декабря 2023 года.

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Об этом сообщил глава Долинской громады Иван Дыров. Боец погиб во время боевых действий вблизи Берестового, что в Бахмутском районе Донецкой области.

Иван служил гранатометчиком в отделении горно-штурмовых войск, входившем в состав горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.

"Выражаем соболезнования родным и близким и преклоняем головы в великой скорби", – написал глава громады.

Церемония чествование памяти Героя в его родном городе Долина запланирована на 8 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в боях с врагом оборвалась жизнь 19-летнего воина Вадима Дзяда родом из Буковины. Парень был выпускником Буковинского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой и фактически сразу после учебы встал на защиту страны.

Ранее сообщалось, что во время боевого вылета погиб 23-летний пилот самолета МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. Он был родом из Малина Житомирской области, всю свою молодость летчик посвятил военному делу и защите Украины, служил в 114-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

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