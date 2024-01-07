Отдал всю молодость защите государства: на войне погиб молодой украинский пилот

На войне с оккупационными войсками России погиб молодой пилот боевого самолета МиГ-29 Владислав с позывным Blue Helmet. Воину было всего 23 года, всю свою молодость он посвятил военному делу и защите Украины.

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О потере сообщила девушка погибшего бойца Евгения на своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье, 7 января. Она отметила, что Владислав очень любил небо, свою работу и страну.

"Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты лучший. Тебя действительно все очень любят!" – отметила девушка.

На Instagram-странице Air Fighter отметили, что Владислав погиб, защищая небо над Украиной. Он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел в своем счету десятки боевых вылетов.

"В нашей небольшой авиационной семье произошло горе, мы потеряли не просто пилота, но и надежного побратима, друга, сына и просто замечательного и яркого человека Владислава! Он был одним из тех, с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью, что он меня не оставит в тяжелой ситуации, что было и по военному делу и по жизни в целом", – говорится в сообщении.

На гибель пилота Blue Helmet отреагировал украинский летчик Герой Украины Владислав Ворошилов с позывным "Karaya".

"Не хватает слов, чтобы высказать все мысли. Только 23 года, он отдал свою молодость военному делу, защите Украины. Украина теряет лучших своих сыновей", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за свободу и независимость Украины погиб поэт и военный Максим Кривцов. Он встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом Секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи".

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