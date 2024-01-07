В боях за Украину погиб поэт-военный Максим Кривцов: сеть накрыла волна скорби

В боях за свободу и независимость Украины погиб поэт и военный Максим Кривцов. Он встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом Секторе", затем воевал в батальоне "Волками Да Винчи".

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Трагическое известие сообщила в Facebook мать Героя Надежда Кривцова. Ее сын был автором сборника "Стихи из бойницы", вошедшей в рейтинг лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украина.

"Тьма... нет света.... нет дня...", "Фиалками мой самый дорогой сын прорастет... о Боже", – написала женщина в соцсети.

Известно, что Кривцов был участником Революции Достоинства в 2013-2014 годах, после чего стал в ряды ВСУ. Затем он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 году боец вернулся на фронт, где издал свою книгу поэзии.

Кроме того, его стихи входили в сборники "Книга Love 2.0. Любовь и война" и "Между сирен. Новые стихи войны", вышедшие в 2023 году.

Сеть буквально разразилась тоской и скорбью по Герою. Кривцова вспоминают друзья, знакомые, известные украинские писатели и почитатели его творчества. В частности, теплым словом Героя вспомнили офицер ВСУ и основатель издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий, писатель Любко Дереш, певец и композитор Юрко Юрченко, поэт и военнослужащий Артур Дронь. Все знавшие Максима не могут и не хотят верить в его смерть, и публикуют его стихи.

"Одного разу

десь навесні 2014

я заснув

декілька років не прокидався

сни мої були засніжені та холодні

наче долоньки загиблого під Ізюмом

напевне, я і не прокинувся досі

знову заснув в цьому довгому

наче дорослий полоз

сні"

**********

"...Ця дика ніч і тут горланить все минуле

А тобі добре бо – чотири, п'ять і нулик

Все повертається, як ляпас чи як ранок

То ми залишимося тут широким шрамом..."

************

"Моя голова котиться від посадки до посадки

як перекотиполе

чи мʼяч

мої руки відірвані

проростуть фіалками навесні

мої ноги

розтягнуть собаки та коти

моя кров

вифарбує світ у новий червоний

Pantone людська кров

мої кістки

втягнуться в землю

утворять каркас

мій прострелений автомат

заржавіє

бідненький

мої зміні речі та екіпу

передадуть новобранцям

та скоріше б уже весна

щоб нарешті

розквітнути

фіалкою".

************

"Имел удачу общаться с ним и вести занятия, где он был как слушатель, на ветеранской программе "Голоса войны". Очень живой, остроумный, чрезвычайно талантливый человек. Вот небольшой фрагмент из синопсиса романа, который он присылал на курсе, и который, к сожалению, в этой жизни он уже не завершит", – написал в Facebook Любко Дереш.

"...Когда возвращаемся из ротаций, едем в автомобиле домой, мы не чувствуем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно – пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную, как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарил", – писал в своем романе Кривцов.

"Он так радовался своему первому сборнику "Стихи из бойницы"... На Новый Год подарил мне ее. Мы уже выбирали стихи для новых песен... Макс, братец, не могу и не буду о тебе в прошлом... Ты всегда будешь в стихах, песнях и в нашей памяти Живым!.." – написал Юрко Юрченко.

31 декабря к удивлению самого Кривцов подвел итоги тяжелого года в Facebook.

"Не знаю, для чего - присоединяюсь к традиции писать об итогах года. Этот год показался еще труднее, чем в прошлом. Трудно найти себе силы, чтобы разжечь тот давний очаг энтузиазма и военного вдохновения", - писал Герой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Константин Савчук. Свой последний бой Герой принял 1 января 2024 года.

– Также на войне с оккупантами погиб партиец "Европейской Солидарности" из Винницкой области Петр Зарубенко. Свой последний бой Герой принял в районе села Новомихайловка Донецкой области.

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