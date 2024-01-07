Стал ангелом для своих сыновей: на войне погиб 32-летний Константин Савчук из Ивано-Франковской области

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб воин из Ивано-Франковской области Константин Савчук. Свой последний бой Герой принял 1 января 2024 года.

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Без папы остались два маленьких сына. Трагическое известие сообщили в Косовской районной военной администрации.

"Снова печальная весть с фронта... Война забрала жизнь Защитника Украины Константина Савчука из села Смодна Косовской городской территориальной громады. Прощание с павшим бойцом состоится 7 января 2024 года, в 13 часов на площади Независимости города Косово. Просимо отдать дань памяти погибшему воину и встретить Героя с цветами и зажженными свечами. Искренние соболезнования семье... Вечная память Герою!" – отмечено в сообщении.

Жена павшего в бою Героя написала пронзительное сообщение, посвященное мужу. Она рассказала, что погиб ее любимый в первый день нового 2024 года. А на защиту Украины он встал, когда их младшему сыну исполнилось всего 10 дней.

"Любимый, ты навсегда и остался в наших сердцах, мыслях! ТЫ НАШ ГЕРОЙ УКРАИНЫ! Ты обещал, что вернешься! Как так???? Я не верю…. У тебя растут Сыночки, которым нужен Папа... А наш Папа навсегда останется АНГЕЛОМ, который будет с небес НАС оберегать....Ты пошел защищать нас, когда меньшему сыночку было 10 дней и не побоялся ничего! ТЫ БЫЛ ПАТРИОТОМ, который шел до конца!" – написала Алина Савчук.

Она также опубликовала видео со старшим сыном, на котором тот загадывает новогоднее желание: "Чтобы папа вернулся и Украина – победила!"

Константин Савчук, родившийся в 1992 году, был единственным сыном у матери.

Похоронят воина 8 января.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб физик из НАН Украины Руслан Шулипа. Друзья и коллеги рассказывают, что он был высококвалифицированным специалистом, его уважали в коллективе. Из-за войны мужчина так и не успел создать собственную семью. Семья защитника осталась без сына и брата.

Также сообщалось, что в боях на Харьковщине погиб воин с Ривненщины, у которого была награда от Залужного. До полномасштабной войны Павел Марчук принимал участие в отражении российской агрессии на Донбассе. Воину навсегда будет 41 год.