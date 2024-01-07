Был неординарным и искренним: на войне погиб физик НАН Украины Руслан Шулипа

На войне за Украину погиб главный инженер Института прикладной физики НАН Украины Руслан Шулипа. Воин ушел из жизни 30 декабря, в результате травм полученных во время артобстрела оккупантов на Харьковском направлении.

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О смерти героя известили на сайте Сумского горсовета. Защитника похоронили в родных Сумах.

С воином простились 4 января в Свято-Воскресенском кафедральном соборе и похоронили на Аллее славы Барановского кладбища. Защитнику было всего 38 лет.

Руслан Шулипа родился 6 января 1986 в Сумах, сообщили в Национальной академии наук Украины. После окончания учебы в совместной программе с Сумским государственным педагогическим университетом имени А.С. Макаренко на кафедре экспериментальной и теоретической физики он был назначен на должность в Институте прикладной физики НАН Украины.

В период с 2016 по 2020 год он получал образование в аспирантуре этого института.

В 2020 году он стал руководителем группы экспертов, отвечавшей за поддержку Аналитического ускорительного комплекса Института прикладной физики НАН Украины и обеспечивавшего его безопасную эксплуатацию, а также профессиональную подготовку персонала. В тяжелый период осады города весной 2022 он сумел сохранить функциональность этого комплекса в рабочем состоянии.

В июле 2023 года Руслана Шулипу призвали на военную службу в Вооруженные силы Украины.

Руслан был высококвалифицированным специалистом, уважаемым в коллективе. Из-за войны он так не успел создать собственную семью. Семья защитника осталась без сына и брата.

Руслан Шулипа стал 75-м ученым, погибшим в результате российской агрессии в Украине, сообщили в сообществе "Моя наука".

Ранее сообщалось, что юный украинский защитник, солдат Владимир Власов погиб в Запорожье, защищая Украину от оккупантов. Герою навеки осталось 20 лет, он был родом из села Роздоловка Винницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области погиб 41-летний защитник Павел Марчук. Герой был награжден отличием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за мужество и героизм, проявленные в бою.

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