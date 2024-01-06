Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб защитник из Винницкой области. Фото
Юный украинский защитник, солдат Владимир Власов погиб на Запорожье, защищая Украину от оккупантов. Герою навеки осталось 20 лет, он был родом из села Раздоловка Винницкой области.
О потере 4 января сообщили в Мурованокуриловецком поселковом совете. Там отметили, что Владимир пал во время выполнения боевого задания.
Владимир Власов родился 3 сентября 2003 года. В 2021-м был призван на срочную военную службу, с 2022-го служил по контракту в Национальной гвардии Украины.
У Героя остались мать Валентина Ивановна, отец Владимир Александрович, бабушка Анна Петровна.
"Еще совсем недавно этот спокойный, добрый, полный сил и жажды жизни 20-летний парень был среди нас, строил планы на свою дальнейшую жизнь… Но не суждено… Теперь он на небесах и оттуда защищает свою страну, каждого из нас", – говорится в сообщении поселкового совета.
На гибель защитника отреагировали также в лицее №1 поселка Мурованые Куриловцы, где он учился.
"Вспоминается, как Вову, маленького, робкого, родители привели в 1 класс в 2009 году. По воспоминаниям учителей, Вова был чрезвычайно добрым и позитивным учеником, веселым и порядочным, обещал стать то поваром, то предпринимателем и обязательно в будущем помогать школе. В 2020 году закончил обучение юным, но смелым и отважным. ...Вова навсегда останется в наших сердцах таким, как он был – доброжелательным, улыбающимся, честным, порядочным, ответственным, большим патриотом Украины", – рассказали в учебном заведении.
Прощаться с Героем будут 7 января в его родном селе, в поселковом совете призвали земляков прийти и достойно провести в последний путь Владимира.
Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине погиб 41-летний защитник Павел Марчук. Герой был награжден отличием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за мужество и героизм, проявленные в бою.
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