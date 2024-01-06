'До последнего боролся за наше будущее': в боях на Харьковщине погиб воин из Ривненщины, у которого была награда от Залужного. Фото

В боях против российских оккупантов в Харьковской области погиб 41-летний военный Павел Марчук. Боец был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" за мужество и героизм, проявленные в бою.

Видео дня

Трагическое известие сообщили в Facebook Шпановской территориальной громады. Жизнь Героя оборвалась 2 января в районе населенного пункта Ольшана Купянского района.

Отмечается, что Марчук был родом из села Большой Алексин в Ривненской области. Прошел АТО и продолжил защищать страну во время полномасштабного вторжения.

"Он достойно защищал нашу страну от российского врага, до последнего сражался за наше будущее", – с грустью отметили в сообщении.

"Герои не умирают! Они пополняют ряды небесного войска и вечно живут в нашей памяти!" – добавили жители громады.

Напомним, в боях против российских оккупантов в районе населенного пункта Роботино Запорожской области погиб 26-летний украинский военнослужащий Юрий Бовтач. Боец считался пропавшим без вести с 18 декабря 2023 года, однако недавно его тело было опознано.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Лиманском направлении фронта в боях с врагом погиб 19-летний воин ВСУ Владимир Рябцев. Защитник служил в минометном взводе аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

– Также в боях за независимость Украины погиб молодой защитник из Закарпатья Юрий Надыч. Жизнь воина оборвалась 1 января, в первый день 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!