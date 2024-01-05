'Война забрала мечты': в боях на Донетчине погиб 19-летний защитник с Запорожской области. Фото

На Лиманском направлении фронта в боях с врагом оборвалась жизнь молодого воина ВСУ Владимира Рябцева. Защитник служил в минометном взводе аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

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Герою навеки осталось 19 лет, самого родного человека потеряли родители. Горькое известие обнародовала в Facebook Малиновская громада Пологовского района.

"Ребенок, только начинал делать свои первые, юношеские шаги в жизни, мечтал о любви, строил планы на будущее. Война забрали мечты. Юноша выбрал другой путь пошел добровольцем защищать Родину, чтобы "реши*тская болотная вонь" не заполонила нашу землю", – отметили в ведомстве.

Владимир Николаевич Рябцев родился 9 июня 2004 года. Он вырос в селе Новозлатополь, но с началом полномасштабного российского вторжения вынужден был перебраться в Запорожье, ведь его родной край оказался в лапах врага.

Юноша не мог оставаться в стороне от этого. В свои еще 18 лет, 3 марта 2023 года, Владимир пошел добровольцем на военную службу. Он присоединился к аэромобильному батальону воинской части А0281 (95-я ОДШБр). Воевал в составе второго минометного отделения минометного взвода артиллерийской батареи.

Верный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность, старший солдат Владимир Рябцев погиб в бою за свободу и независимость Украины. Жизнь молодого защитника оборвалась 28 декабря 2023 года возле Тернов Лиманского района Донетчины.

В Малиновской громаде выразили искренние соболезнования семье и близким Героя по поводу непоправимой смерти сына, внука, брата, дяди.

"Потеря тяжелая и непоправимая, но еще тяжелее и грустнее становится от того, что из жизни уходят молодые люди – наша надежда, наша поддержка и будущее Украины. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас! Память о Володе всегда будет жить в наших сердцах!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря в боях возле н. п. Константиновка на Донетчине погиб 24-летний воин ВСУ Леонид Корягин со Львовской области. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

В первый день 2024-го, 1 января, на фронте погиб 27-летний защитник Юрий Надыч с Закарпатья. У него остались жена и две дочери.

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