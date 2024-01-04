Ему навсегда будет 24: в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину на Донецком направлении погиб молодой воин ВСУ Леонид Корягин со Львовской области. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

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Защитнику навеки осталось 24 года. О потере сообщил Червоноградский городской совет.

"Проявив стойкость и мужество в бою, защищая независимость Украины и защищая каждого из нас, 30 декабря 2023 года на Донетчине погиб воин света Корягин Леонид Игоревич", – отметили в громаде.

Защитник родился 27.03.1999 года, проживал в Червонограде. Его знакомые рассказали, что он был спокойным, уравновешенным человеком, очень любил животных.

"Леня рос у меня на глазах, поскольку много времени проводил у своей бабушки… Больно, когда мир теряет таких светлых молодых людей, которым бы жить и творить наше будущее. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – написала в Facebook Надежда Липчук.

Она добавила, что воин служил в 24-й ОМБр, его жизнь оборвалась 30 декабря в районе н. п. Константиновка Донецкой области.

Прощание с защитником запланировано в четверг, 4 января. Земляков попросили не покидать родных воина наедине с бедой и прийти поддержать семью, достойно проведя Леонида Корягина в последний земной путь. Похоронят его на Аллее Героев на Бендюжском кладбище.

"Не хватит слов, чтобы выразить соболезнования родным и близким Героя. Склоняем головы в скорби и разделяем боль невосполнимой потери. Светлая память и вечная слава Герою", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб 20-летний боец "Азова" Никита Беляков с Тернопольщины. Отец молодого защитника тоже воюет за Украину.

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