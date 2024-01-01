'Боль разрывает сердце': на фронте погиб 20-летний воин, отец которого тоже защищает Украину. Фото

На войне против российских окупантов погиб молодой воин из Тернопольщины Никита Беляков. Защитнику было всего 20 лет.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщил городской голова Шумской территориальной общины Вадим Боярский. Отец молодого защитника также находится на службе в ВСУ.

Никита родом из села Мировое Шумского района. Патриотизм и большая любовь к стране побудили его сделать трудный выбор – подписать контракт и вступил в состав бригады Азов, чтобы защищать государство.

У 20-летнего защитника было еще столько планов на эту жизнь, однако оккупанты навсегда ее оборвали, и домой воин вернется на щите.

"Боль разрывает сердце... Трагическая весть поступила в Шумскую общину...Ненавистный враг оборвал жизнь нашего земляка, мужественного защитника Украины - Никиты Белякова, 2003 года, жителя села Мировое. Молодой, красивый, двадцатилетний юноша, у которого казалось еще все впереди – жизнь, любовь, семья… возвращается домой на щите", – пишут в общине.

О встрече тела погибшего воина и чине захоронения в общине сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении 28 декабря пал украинский воин Святослав Романчук. Герой защищал страну с начала полномасштабного вторжения в составе теробороны ВСУ. Последние три месяца он был на "нуле".

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