Без отца остались две дочери: в боях за Украину погиб молодой защитник с Закарпатья. Фото

В боях за независимость Украины погиб молодой защитник с Закарпатья Юрий Надыч. Жизнь воина оборвалась 1 января, в первый день 2024 года.

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Печальное известие о гибели бойца поступило в Чинадиевскую поселковую территориальную громаду. Воину было всего 27 лет.

Юрий Надыч, уроженец села Дилок Мукачевского района, лишился жизни возле населенного пункта Веселое в Донецкой области. Воин мужественно стоял на защите родной земли и был верен военной присяге до последнего вздоха.

"Чинадиевская поселковая территориальная громада приносит искренние соболезнования родным и близким Героя, который до последнего вздоха боролся за суверенитет, целостность и независимость Украины и мужественно стоял на защите нашей Родины. Память о Герое будет всегда жить в наших сердцах!" – пишут в громаде.

У Юрия остались жена и две дочери, которые ждали дома своего защитника.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину на Донецком направлении погиб молодой воин ВСУ Леонид Корягин из Львовской области. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Как сообщал OBOZ.UA, под Бахмутом в Донецкой области погиб воин с Волыни Иван Козярчук. Свой последний бой 40-летний защитник принял 27 декабря вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района.

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