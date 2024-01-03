Ему навсегда будет 40: в боях под Бахмутом погиб защитник с Волыни. Фото

Под Бахмутом Донецкой области погиб воин из Волыни Иван Козярчук. Свой последний бой 40-летний защитник принял 27 декабря вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района.

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На малой родине Героя, в Рожищенской общине, объявлен трехдневный траур по воину. Об этом сообщили в Рожищенском городском совете.

"В Рожищенскую общину из зоны боевых действий снова поступило страшное известие – в бою с российскими захватчиками погиб наш земляк Иван Иванович Козярчук, 1983 года рождения. По официальным данным, солдат Козярчук Иван Иванович погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области 27 декабря 2023 года в результате минометных обстрелов", – говорится в сообщении.

В общине со 2 по 4 января включительно объявлен траур по погибшему Герою. В эти дни на административных и коммунальных зданиях Рожищенской громады, а также на предприятиях должны быть приспущены государственные флаги.

Выражаем искренние соболезнования семье, скорбим и разделяем боль от этой непоправимой потери. О дате и времени похорон сообщим позже", - отметили в горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте упал 37-летний защитник из Закарпатья. Петр Женунтий погиб 29 декабря в Донецкой области.

А в Черкассах простились сразу с двумя защитниками. 35-летний Леонид Мойся из Черкасс до полномасштабного вторжения работал пожарным, а затем на строительстве, его жизнь оборвалась в Луганской области. А 33-летний Андрей Былинкин из Лубена работал слесарем на автозаводе "Богдан". Полег в бою с врагом Донецкой области.

Также в боях с российскими оккупантами в Харьковской области погиб воин-гранатометчик Андрей Шаюк из города Янтарь Ивано-Франковской области. 17 января он мог бы отпраздновать свой 47-й день рождения. На малой родине Героя ждут, пока его тело привезут домой.