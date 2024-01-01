В январе ему исполнилось бы 47: в боях за Украину погиб гранатометчик из Ивано-Франковской области. Фото

В боях с российскими оккупантами на Харьковщине погиб воин-гранатометчик Андрей Шаюк из города Бурштын Ивано-Франковской области. 17 января он мог бы отпраздновать свой 47-й день рождения.

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О потере стало известно в первый день нового 2024 года. Трагическое известие сообщили в Бурштынском городском совете.

"Новый год для Бурштынской громады начинается со страшного известия о гибели нашего защитника. На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб бурштынчанин, солдат-гранатометчик Андрей Шаюк. 17 января ему бы исполнилось 47 лет... Светлая и вечная память нашему Защитнику, который отдал самое ценное, что имел, – собственную жизнь, за свободную и независимую Украину. Мы никогда не забудем подвиг наших Героев! Никогда не простим рашистским убийцам!" – отметили в горсовете.

Сейчас на малой родине Героя ждут, пока его тело привезут домой. Дата встречи воина, возвращающегося с поля боя на щите, пока неизвестна: о ней, а также о дате похорон в горсовете Бурштына пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 20-летний воин, отец которого тоже защищает Украину. Никита Беляков защищал Украину в рядах бригады "Азов".

Также сообщалось, что в боях с оккупантами пал 36-летний защитник с Закарпатья. Владимир Головко погиб вблизи Орехова на Запорожье.