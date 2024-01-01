Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 36-летний защитник с Закарпатья. Фото

На Запорожском направлении фронта оборвалась жизнь старшего солдата ВСУ Владимира Головки. Воин родом с Закарпатья служил в 65-й отдельной механизированной бригаде.

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Защитнику было 36 лет. О потере сообщила Горинчевская территориальная громада.

Отмечается, что Головка Владимир Владимирович, 1987 года рождения, был из села Горинчева Хустского района Закарпатской области.

В рядах ВСУ служил водителем первого отделения автомобильного взвода группы материального обеспечения в/ч А7013 (65-я ОМБр).

Погиб защитник, воевавший за Украину, ее свободу и независимость, 28 декабря во время выполнения боевого задания в Орехове на Запорожье.

В Горинчевской громаде выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям погибшего воина.

"Трудно найти слова для утешения и утехи, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека… Пусть покоится в мире и покое душа нашего защитника! Вечная память и слава Герою!" – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с воином ВСУ Владимиром Головко землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря на Лиманском направлении погиб украинский воин Святослав Романчук, вставший на защиту родной страны с первых дней полномасштабной войны. Обломок вражеского снаряда пробил защитнику сонную артерию.

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