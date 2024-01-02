До последнего были верны Украине: в Черкассах простились с двумя защитниками, погибшими на фронте. Фото

В Черкассах простились с двумя защитниками Леонидом Моисей и Андреем Былинкиным, погибшими во время выполнения боевых задач на фронте. Военные до конца оставались верны своему народу и стране.

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Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Погибшим защитникам было 35 и 33 года.

Леонида Мойся проживал и работал в Черкассах. Воин учился в общеобразовательной школе №29, после проходил срочную службу. Впоследствии он работал пожарным в Государственном предприятии "Черкасское лесное хозяйство", а позже на строительстве.

На фронте Леонид исполнял обязанности пулеметчика в составе стрелкового батальона. Погиб 35-летний защитник во время выполнения боевого задания в Луганской области.

Воин Андрей Былинкин родился в Лубнах Полтавской области. Образование защитник получил в Общеобразовательной школе №28 и Черкасском автодорожном лицее, после чего работал слесарем на автосборочном заводе "Богдан".

Во время службы в десантно-штурмовом батальоне Андрей занимал должность стрелка-помощника гранатометчика. Защитник отдал свою жизнь в Донецкой области, выполняя воинскую обязанность и защищая Украину, ее свободу и независимость. Ему было всего 33 года.

Ранее сообщалось, что в боях на фронте погиб 31-летний ивано-франковец Евгений "Камикадзе" Хомицкий, воевавший за Украину еще за АТО/ООС. Полномасштабную войну он встретил как артиллерист, а затем перешел в аэроразведку.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 декабря возле Кременной в Луганской области погиб командир взвода бригады наступления "Буревой" Александр Ковтуненко из Киевщины. Защитнику только в ноябре исполнился 31 год, у него осталось двое детей.

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