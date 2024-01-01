В боях за Украину погиб командир взвода бригады наступления 'Буревий': без отца остались двое детей

В районе Кременной в Луганской области 27 декабря погиб командир взвода бригады наступления "Буревий" Александр Ковтуненко. В ноябре лейтенанту из Малых Дмитриевичей Обуховского района Киевской области исполнился 31 год.

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Без отца остались двое маленьких детей. Трагическое известие о гибели Героя сообщила его мать, Наталья Ковтуненко.

"Невыносимая боль, которая разрывает душу и сердце. На щите...Домой возвращается мой единственный сын, патриот своей Родины, настоящий офицер, лейтенант Национальной гвардии Украины бригады наступления "Буревий", командир взвода оперативного назначения Ковтуненко Александр Юрьевич, 1 .. Саша погиб 27 декабря 2023 года, защищая Родину от вражеского нашествия, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Кременная", – написала мама воина.

Без папы остались двое детей Александра, 3 и 4 лет.

13 ноября воин отпраздновал свой 31-й день рождения.

Почтить память Героя и провести его в последний путь украинцы смогут 3 января. В 09:30 в Киеве в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле (Парковая дорога, 1) начнется прощание с Александром. Ориентировочно в 11:00 колонна с телом воина отправится на его малую родину. Движется она по Новообуховской трассе через Таценко до Обухова (через улицы Песчаная и Каштанова), а дальше – через села Нещеров, Тарасовка, Безрадицы, Большие Дмитриевичи до родного села Героя Малые Дмитриевичи.

В 12:30 у дома родителей Александра Ковтуненко (Малые Дмитриевичи, ул. Васильковская, 3А) с Героем смогут проститься односельчане. Похоронят воина на сельском кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 20-летний воин, отец которого тоже защищает Украину. Никита Беляков защищал Украину в рядах бригады "Азов".

Также сообщалось, что на фронте погиб 36-летний защитник с Закарпатья. Владимир Головко пал в бою с оккупантами возле Орехова на Запорожье.

А в первый день нового 2024 стало известно о гибели гранатометчика из Ивано-Франковской области Андрея Шаюка. Он чуть больше двух недель не дожил до своего дня рождения. Последний бой Шаюк принял в Харьковской области.