Без отца остались два сына: на фронте погиб аэроразведчик 'Камикадзе' из Ивано-Франковска. Фото

В боях на фронте погиб 31-летний ивано-франковец Евгений "Камикадзе" Хомицкий, воевавший за Украину еще во время АТО/ООС. Полномасштабную войну он встретил как артиллерист, а затем перешел в аэроразведку.

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Жизнь защитника оборвалась 30 декабря во время выполнения боевого задания, двое сыновей остались полусиротами. Трагическим известием поделились в сети его друзья и побратимы, сообщает издание "Галка".

Известно, что житель Ивано-Франковска Евгений Степанович Хомицкий принимал участие в Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе. Затем вернулся к мирной жизни и работал в ГСЧС.

Буквально за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения он снова добровольно подписал контракт с ВСУ. Войну боец с позывным "Камикадзе" встретил в рядах артиллерийского дивизиона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, где был командиром пушки.

"На "учебке". Мы как раз в тот момент выстраивались, а над нами пролетал вражеский самолет… Там мы были несколько дней… Через некоторое время оттуда уехали и те казармы, где мы жили, вскоре сровняли с землей. Далее переехали на Закарпатье в пункт постоянной дислокации бригады. Там около недели восстанавливали "мертвую" технику и ждали мобилизованных. Тогда был движ, люди шли конвейером. Когда мы восстановили пушки и тягачи, загрузились и поехали на войну", – рассказывал Евгений Хомицкий о событиях 24 февраля 2022-го в интервью, которое вышло в День ВСУ 6 декабря 2023 года.

По словам его знакомых, недавно он перешел в аэроразведку Сил специальных операций. Об этом и сам защитник писал на своей странице в Facebook.

Судя по информации там, ему был 31 год, воин получал ранения, после которых снова возвращался на фронт. Воевал на Запорожье, Херсонщине, направлении Соледар – Бахмут. В сети "Камикадзе" часто делился фото своих военных будней и показывал трофеи, а еще призывал неравнодушных присоединиться к сборам на необходимое ему с побратимами оборудование.

"Хомичи"... Вы войдете в историю! Те, кто защищал Запорожье! Кто отвоевал Херсон! Кто держал оборону "Соледар – Бахмут"!!! Спасибо, друзья, кто работал под моим командованием... И простите, кого не уберег... Далее – новая страница, с другой историей. Стоим!" – такими словами воин "попрощался" с побратимами из 128-й ОГШБр буквально за неделю до гибели.

Детали смерти Евгения "Камикадзе" Хомицкого неизвестны. По предварительной информации, бойца не стало 30 декабря во время выполнения боевого задания. У Героя остались жена и два сына.

"Искренние соболезнования приносим нашей медицинской сестре Виталии Хомицкой по поводу смерти мужа на войне. Это большая боль потери для всех нас. В этой войне Украина теряет лучших... Вечная память Герою!" – отметили в Ивано-Франковской городской больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 декабря возле Кременной на Луганщине погиб командир взвода бригады наступления "Буревий" Александр Ковтуненко с Киевщины. Защитнику только в ноябре исполнился 31 год, у него осталось двое детей.

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