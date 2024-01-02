Ему навсегда будет 37: в боях за Украину погиб защитник из Закарпатья. Фото
В боях за Украину оборвалась жизнь военнослужащего из Закарпатья Петра Женунтия. Жизнь 37-летнего Героя оборвалась 29 декабря в Донецкой области.
Трагическое известие сообщили в Facebook Белковского сельского совета. Боец был родом из села Белки Хустского района.
"Мы осиротели на еще одного защитника. Ему навсегда будет только 37 лет. Склоним головы в трауре, зажжем свечу памяти", – отметили в сообщении.
Напомним, 2 января в Черкассах простились с двумя защитниками Леонидом Моисеем и Андреем Былинкиным, погибшими во время выполнения боевых задач на фронте. Военные до конца оставались верны своему народу и стране. Погибшим защитникам было 35 и 33 года.
Также в боях с российскими оккупантами в Харьковской области погиб воин-гранатометчик Андрей Шаюк из города Янтарь Ивано-Франковской области. 17 января он мог бы отпраздновать свой 47-й день рождения. На малой родине Героя ждут, пока его тело привезут домой.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Городской голова Шумской территориальной общины Вадим Боярский сообщил, что на войне против российских оккупантов погиб молодой воин из Тернопольщины Никита Беляков. Защитнику было всего 20 лет.
– Военный из Киева Юрий Сидоренко погиб на фронте, защищая Родину от оккупантов. Герою навеки осталось 30 лет.
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