Был мужественным и светлым человеком: на фронте погиб Юрий Сидоренко. Фото

Украинский защитник из Киева Юрий Сидоренко погиб на фронте, защищая Родину от оккупантов. Герою навеки осталось 30 лет.

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О потере сообщили близкие и друзья воина в Facebook. Известно, что Юрий вступил на службу в Вооруженные силы Украины в ноябре, а уже в декабре погиб в боях на Донбассе. Простились с защитником 29 декабря.

"Вечная и светлая память Герою Украины, моему племяннику, моему покреснику, мужественному и светлому человеку, Сидоренко Юрчику", – написал в соцсети Сергей Яценко.

Юрий Сидоренко был призван в войско в рамках всеобщей мобилизации, сообщил друг воина Игорь Мартыненко.

"Героем, которым Юра стал вынужденно, как и десятки тысяч украинцев, которые тихо становятся на защиту родной земли и так же тихо отдают самое ценное – свою жизнь. ...Все произошло слишком быстро. Юра поступил на службу только в ноябре, а уже в следующем месяце погиб…", – рассказал он.

По его словам, прощание с Героем прошло в пятницу, 29 декабря.

"Юра, ты был очень добрым, замечательным парнем, веселым, искренним, настоящим и с большим сердцем! Ты был первым человеком, которого я смог назвать своим лучшим другом. ...Мне тебя будет очень не хватать, я никогда тебя не забуду и расскажу сыну о твоем подвиге", – рассказал мужчина.

На странице павшего воина указано, что он проживал в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении 28 декабря пал украинский воин Святослав Романчук. Герой защищал страну с начала полномасштабного вторжения в составе теробороны ВСУ. Последние три месяца он был на "нуле".

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