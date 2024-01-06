Ему навсегда будет 25: в боях у Роботиного погиб защитник из Львовской области. Фото

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Роботино Запорожской области погиб 26-летний украинский военнослужащий Юрий Бовтач. Боец считался пропавшим без вести с 18 декабря 2023 года, однако недавно его тело опознали.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Стрыйской районной государственной администрации. Герой был родом из села Рычагов Николаевской громады во Львовской области.

В школе, где учился Бовтач, его вспоминают с теплом.

"Мы всегда должны помнить и уважать его подвиг... Это очень большая потеря для родных, для нас всех, для всей Украины... Потому что все осиротели еще на одного Воина-Защитника", – отметили в Facebook заведения.

Напомним, в новогоднюю ночь на фронте погиб военнослужащий из Днепропетровщины Петр Джердж. 49-летний боец воевал в рядах Национальной гвардии Украины, а в обычной жизни работал кузнецом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 января 2024 стало известно о гибели военного из Киевщины Ярослава Сидоренко. Жизнь бойца оборвалась 20 мая 2022 во время обороны Мариуполя на территории завода "Азовсталь".

– В боях у Роботиного на Запорожье, защищая страну от оккупантов, погиб украинский воин Андрей Мельничук. Герой был жителем поселка Марьяновка Волынской области, 3 декабря ему исполнилось 29 лет.

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