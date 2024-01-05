Ему навсегда будет 29: в боях возле Работино погиб молодой защитник с Волыни. Фото

Украинский воин Андрей Мельничук погиб в боях вблизи Работино на Запорожье, защищая страну от оккупантов. Герой был жителем поселка Марьяновка Волынской области, 3 декабря ему исполнилось 29 лет.

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О потере сообщили в Марьяновском поселковом совете. Там рассказали, что защитник пал 2 января, мужественно исполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Андрей Мельничук родился 3 декабря 1994 года. Он был мобилизован на военную службу с самого начала масштабного вторжения, 25 февраля 2022 года.

О месте и времени прощания с воином обещают сообщить дополнительно.

"Искренние соболезнования родителям, жене, родным и близким погибшего. Вечный почет, честь и слава Герою!" – говорится в сообщении поселкового совета.

Дни 5, 6 и 7 января в Марьяновской территориальной громаде объявлены днями траура.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Лиманском направлении погиб 19-летний Владимир Рябцев. Герой служил в минометном взводе аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

– В боях за Украину погиб 27-летний защитник с Закарпатья Юрий Надыч. Жизнь воина оборвалась в первый день 2024 года возле села Веселое на Донетчине, без отца остались две дочери.

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