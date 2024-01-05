Не смог стоять в стороне: в боях за Украину в новогоднюю ночь погиб защитник из Днепропетровщины. Фото

В боях за Украину в Новый год погиб военнослужащий из Днепропетровщины Петр Джердж. Боец воевал в рядах Национальной Гвардии Украины.

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Об этом сообщили в Facebook Новопольского сельского совета, откуда был родом Герой. Там отметили, что жизнь 49-летнего военного оборвалась 31 декабря.

"Храбрый, отважный, добрый, человечный и трудолюбивый. Он был добряком, душой и поддержкой для всех, кто его знал. Все знали Петра, как человека, который очень любил свою землю, любил все, что было на ней живое и не живое", – отметили в некрологе.

Джердж имел профессию зоотехника, поскольку всегда мечтал помогать всему живому, но в обычной жизни, вплоть до полномасштабного вторжения, работал кузнецом. У Героя остались жена, сын и дочь. В сельсовете выразили искренние соболезнования семье бойца.

Напомним, также в боях вблизи Роботиного на Запорожье погиб украинский воин Андрей Мельничук. Герой был жителем поселка Марьяновка Волынской области, 3 декабря ему исполнилось 29 лет. Защитник полег 2 января, мужественно исполнив военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за независимость Украины погиб молодой защитник из Закарпатья Юрий Надыч. Жизнь воина оборвалась 1 января, в первый день 2024 года. Воину было всего 27 лет.

– На Донецком направлении погиб 24-летний воин ВСУ Леонид Корягин из Львовской области. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

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