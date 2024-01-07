Был ранен, но вернулся на фронт: на войне погиб партиец 'ЕС' Петр Зарубенко

На войне с российскими оккупантами погиб партиец "Европейской Солидарности" из Винницкой области Петр Зарубенко. Свой последний бой Герой принял в районе села Новомихайловка Донецкой области.

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Об этом сообщили в "Европейской солидарности".

Многие годы Петр Степанович проработал в родном селе Задорожное трактористом-машинистом. Кроме упорного труда в поле, занимался общественной деятельностью и являлся членом партии "Европейская Солидарность".

В первые дни марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения, Петр Степанович мобилизовался в ряды Десантно-штурмовых войск ВСУ. Прошел и тяжелую службу и ранения. Но после лечения снова возвращался на фронт.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Степановича Зарубенко.

С начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли 75 партийцев, депутатов и активистов "Евросолидарности". Вечная память Героям!