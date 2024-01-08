'От боли и отчаяния рвется душа': в боях за Украину погиб молодой защитник c Буковины. Фото

На фронте в боях с врагом оборвалась жизнь 19-летнего воина Вадима Дзяда родом с Буковины. Юноша человек был выпускником Буковинского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой и фактически сразу после учебы встал на защиту страны.

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У Героя остался брат, тоже воюющий за мирное небо в Украине. Именно он известил о потере самого родного человека, также горькую весть сообщили родные защитника и в учебном заведении.

"В нашу семью пришла большая беда! Погиб наш племянник Дзяд Вадим. Нет слов, чтобы передать наше горе. Вадим, ты навсегда остался в нашей памяти с улыбкой на устах, мы тебя очень любили, благодарим тебя, что защищал нас, ты наш Герой! Вечная тебе память", – написала в Facebook Ирина Гончарук.

О молодом воине известно немногое. Судя по снимкам с фронта, побратимы звали Вадима по позывному "Мажор".

"В скорби склоняем головы, а от боли и отчаяния рвется душа... Еще один наш выпускник, Дзяд Вадим Александрович, во время выполнения боевой задачи героически погиб", – говорится в посте лицея-интерната из Новоднестровска.

Преподаватели юноши подчеркнули, что помнят, как еще три года назад активный и всегда улыбающийся Вадим сидел за партой. Он был ярким огоньком для каждого, кто его знал.

"Для Украины – Герой, достойный, честный, смелый Защитник! А для нас, Вадимчик, ты любимый ребенок, выросший на наших глазах и только вылетевший из семейного гнезда, чтобы построить себе светлое будущее. Не верится!.. И не принимается такая болезненная потеря!.." – добавили в учебном заведении.

Там выразили искренние соболезнования родным Вадима, а особенно его брату – Юрию Дзяду, который тоже был выпускником Буковинского лицея и сейчас тоже защищает Украину от ненавистного врага.

"Слава Герою! Герой наш. Братик, как так… Вечная память тебе. С Богом отдыхай…", "Я еще не верю в случившееся... Брат, я не верю, что ты оставил нас... Ты Герой. Ты мое все, брат. Вечная память тебе, Герой!" – эмоционально написал в соцсетях защитник Юрий Дзяд.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боевого вылета погиб 23-летний пилот самолета МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. Он был родом из города Малин Житомирской области, всю свою молодость летчик посвятил военному делу и защите Украины, служил в 114 бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

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