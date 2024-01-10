Ему навсегда будет 32: в боях на Запорожье погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях с российскими оккупантами на Запорожье погиб воин сТернопольщины Олег Скакун. Жизнь Героя оборвалась 4 января близ Вербового Запорожской области вследствие вражеского минометного обстрела.

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Олегу Скакуну было всего 32 года. Трагическое известие сообщили в Лановецком городском совете.

"Страшное известие снова всколыхнуло Лановетчину. На Запорожье погиб житель села Грибовая Скакун Олег Игоревич, 1991 года рождения. Жизнь старшего солдата оборвалась в результате минометного обстрела 4 января в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В скорби склоняем головы перед светлой памятью Героя! Искренние соболезнования родным!" – отмечено в сообщении.

Подробностей о прощании с воином, возвращающимся домой на щите, пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Через месяц Руслан Некрут мог бы отмечать свое 25-летие. Дома отца ждал двухлетний сын воина.

Также сообщалось, что в боях возле Крынок погиб защитник из Одесской области. Александру Трошину навеки останется 27 лет.

А на Львовщине на щите будут встречать своего Героя: 7 января в Донецкой области погиб 26-летний воин из Львовщины Павел Бродюк. Он был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. До полномасштабной войны с РФ Павел работал на шахте "Возрождение" ГП "Львовуголь", однако уже в феврале 2022 года взял в руки оружие и встал на защиту Украины.