'Мечтал о большой и счастливой семье': в боях за Украину погиб молодой защитник из Винницкой области. Фото

В боях за свободу Украины в результате попадания вражеского снаряда погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на фронт после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть побратимов.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Липовецкого городского совета. Там отметили, что Лушников ушел на фронт добровольцем в начале полномасштабного российского вторжения.

После возвращения на поле боя нес службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде – военном соединении в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Боец имел несколько государственных наград, в том числе и нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "За образцовость в военной службе".

"Мечтал о большой и счастливой семье. Хотел с женой, чтобы было много деток, собственный дом. Его мечты остались невыполнимыми... Вражеский снаряд прервал молодую жизнь. Его доброе, большое сердце остановилось", – с грустью отметили в горсовете.

Напомним, в боях на Запорожье погиб воин из Тернопольщины старший солдат Олег Скакун. Жизнь Героя оборвалась 4 января близ Вербового по причине вражеского минометного обстрела.

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