У него было образование журналиста, однако встал на защиту Украины с оружием: от ранений умер Герой из Хмельнитчины

От тяжелого ранения, полученного на фронте, скончался молодой воин Роман Ряжских. Герою было всего 27 лет, у него было образование журналиста.

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О смерти своего выпускника сообщили в Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Роман окончил факультет журналистики этого вуза в 2019 году.

Уроженец Хмельницкой Роман Ряжских мужественно защищал свою Родину. В Донецкой области в бою с оккупантами он получил ранения.

Раненого воина доставили в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Однако медики оказались бессильны, ранение было слишком тяжелым.

Роман Ряжских скончался в больнице 6 января 2024 года.

"Академическое сообщество Львовского национального университета имени Ивана Франко глубоко унывает в связи с непоправимой потерей и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего Героя. Вечная память и слава Герою Украины!", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в Михайловском соборе прошла церемония прощания с поэтом и военным Максимом Кривцовым. Он встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи".

Как сообщал OBOZ.UA:

На фронте погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на передовую после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть собратьев.

Также на щите с фронта вернулся в родную Умань лейтенант Антон Кузьменко. Воин улегся, защищая свободу и независимость Родины, 7 января.

На войне с РФ погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на фронт после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть собратьев.

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