Ему навсегда будет 22: в Луганской области погиб молодой защитник с Волыни. Фото

В бою с российскими оккупантами в Луганской области погиб молодой воин из Луцка Роман Данилюк. В конце декабря он на фронте отметил свой день рождения: защитнику исполнилось 22 года.

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До полномасштабного вторжения Роман работал лесничим, когда же Россия напала – стал воином, о котором побратимы отзываются, как об одном из лучших. О потере рассказал городской голова Луцка Игорь Полищук.

"К сожалению, есть еще одна потеря. Лучанин Данилюк Роман Сергеевич, 26.12.2001 года рождения проходил военную службу по контракту в должности сапера 2 инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода воинской части. Солдат Данилюк Роман Сергеевич погиб 14.01.2024 во время выполнения боевой задачи по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Диброва Луганской области", – отметил городской голова, выразив соболезнования родным и близким павшего воина.

Немного больше о Герое рассказали в Полесском лесном офисе.

"Солдат Роман Данилюк из Луцка погиб утром 14 января 2024 года, выполняя боевое задание. В свои 22 он уже стал одним из лучших высокопрофессиональных военных. Смелый, ответственный – на таких держится украинская армия. Таких больше всего боится враг", – отметили там.

Родился Роман в Луцке. До полномасштабного вторжения России он работал лесничим Зверевского лесничества филиала "Киверцевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Когда на украинскую землю пришел враг, молодой украинец взял в руки оружие и встал на защиту родины.

26 декабря Роман на передовой в компании побратимов встретил свое 22-летие.

А 14 января в 4 утра он выехал на выполнение очередного боевого задания. Уже около 7 утра его не стало: воин погиб вместе с побратимом Александром Давидовичем.

"Роман был очень хороший, человечный, ответственный, на него всегда можно было положиться. Разбирался в оружии, знал все, быстро учился, новое схватывал мгновенно. Мы познакомились на работе. Правда, недолго в лесу поработали – гораздо дольше вместе воевали. На его день рождения у нас был торт, все поздравляли Романа. Я очень горжусь, что знал его. Он Герой. Настоящий. Каких мало", – рассказывает коллега Романа по работе в лесничестве и его побратим по оружию Юрий Палюх.

Старший брат павшего Героя Александр тоже защищает Украину с оружием в руках. Как отметили в Полесском лесном офисе, о погибшем брате он вспоминает, как о человеке, умеющем выйти победителем из любой ситуации.

"Война не выбирает, не щадит никого. Роман должен был жить. Работать и созидать. Он был бы хорошим мужем и лучшим отцом. Справедливым и мужественным. Я очень горжусь своим братом", – сказал Александр.

Роман мечтал увидеть победу и создать свою семью. Ни то, ни другое ему было не суждено.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Хмельнитчины. Юрию Дорохину было всего 27 лет. Последний бой он принял 13 января на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что 19 декабря в Донецкой области погиб младший лейтенант Валерий Куликов с Киевщины. Он был командиром штурмового взвода.

А на Черкасщине на днях простились с воином, погибшим от дрона-камикадзе. 39-летний Юрий Плаксюк в момент начала полномасштабной агрессии РФ против Украины находился в Литве – и вернулся, чтобы встать на защиту родины.