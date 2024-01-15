Вернулся из Литвы, чтобы стать на защиту Украины: на Черкасщине попрощались с воином, погибшим от дрона-камикадзе. Фото

В пятницу, 12 января, в Черкасской области провели в последнюю земную дорогу 39-летнего воина Юрия Плаксюка, погибшего от вражеского удара дроном-камикадзе под Бахмутом. Мужчина вернулся из Литвы, чтобы стать на защиту родной страны, в рядах ВСУ был гранатометчиком.

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Без отца остались сын и дочь. О потере сообщил смелянский городской голова Сергей Ананко.

Юрий Плаксюк родился 12 апреля 1984 года. Проживал с семьей в селе Ташлык, там окончил школу, а затем пошел учиться в Белоцерковский пищевой техникум по специальности "Технология приготовления мясных и молочных продуктов". Прошел стоковую военную службу, был разведчиком.

Уволившись из армии, Юрий продолжил обучение в Белоцерковском университете. В 2007 году женился, с семьей проживал в Смеле. Некоторое время работал в Киеве, затем был на заработках в Литве.

В первый день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину мужчина вернулся из-за границы домой со словами: "Не могу там быть, зная, что моя семья, родные и друзья здесь".

"Всегда поступать по совести, не бояться препятствий, смело идти вперед – именно такими принципами руководствовался Герой в своей жизни. Поэтому, когда пришло время идти защищать свою землю, свое государство, свою семью – без колебаний вместе с побратимами отправился уничтожать российских оккупантов на украинских землях", – говорится в сообщении.

Юрий Плаксюк служил старшим солдатом, гранатометчиком 2-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты одной из бригад ВСУ.

Родные вспоминают, что он всегда был активным, любил заниматься спортом и эту любовь к нему привил сыну Роману. Был веселый, целеустремленный, надежный как в семье, так и для своих побратимов, ставших настоящими друзьями. Он всегда подставлял плечо, спасал из-под обстрелов, рискуя своей жизнью.

"Он всей душой верил в то, что приближает взлелеянную в мечтах Победу и вернется в родной дом. Но не суждено…" – отметил мэр Смелы.

Старший солдат Юрий Плаксюк погиб 4 января 2024 года вблизи одного из населенных пунктов Бахмутского района Донетчины в результате поражения в транспортное средство вражеского дрона-камикадзе. Тогда же вместе с ним погиб побратим и земляк Сергей Симагов, с которым громада простилась 10 января.

У Юрия Плаксюка остались родители, жена, 16-летний сын и шестилетняя дочь. Свой последний покой защитник нашел на Аллее Славы Загреблянского кладбища.

"Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Героя. Помните, что ценой сверхусилий тех, кто там, на фронте, сдерживает московскую орду, и ценой, к сожалению, и их жизней, мы здесь можем относительно мирно жить. Спасибо Юрию и всем воинам-Героям за их подвиг! Царство небесное погибшим ребятам! Вечная им память!" – добавил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб старший сержант Сергей Сиваченко с Черкасщины. Свой последний бой он принял 15 декабря на Купянском направлении, однако известили о потере только недавно.

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