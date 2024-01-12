Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Черкасской области, воевавший против оккупантов с весны 2022 года. Фото

На фронте упал еще один защитник Украины, старший сержант Сергей Сиваченко из Черкасской области. Свой последний бой он принял 15 декабря 2023 года на Купянском направлении, однако известили о потере только на днях.

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Воин, которому навсегда останется 47 лет, встал в защиту Украины в марте 2022 года. Об этом сообщили в Ватутинском городском совете.

"Еще одна горькая весть. Еще одна болезненная потеря… На войне во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны страны погиб наш земляк стрелок-помощник гранатометчика старший сержант Сиваченко Сергей Валентинович, который с марта 2022 года защищал Украину от оккупантов", – говорится в сообщении.

Погиб Герой в результате вражеских артиллерийских обстрелов вблизи Орлянки Купянского района Харьковской области.

Ему навсегда останется 47 лет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. О дате и времени прощания с погибшим будет сообщено дополнительно", – добавили в горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях у Вербового погиб нацгвардеец из Винницкой области. Валентину Спиваку, служившему по контракту с декабря 2021 года, навсегда останется 23 года.

Кроме того, в боях Донецкой области погиб молодой защитник из Винницкой области. Через месяц Руслан Некрут мог бы отмечать свое 25-летие. Дома отца ждал двухлетний сын.

Также сообщалось, что в боях возле Крынок в Херсонской области погиб защитник из Одесщины. Александру Трошину навеки останется 27 лет.

А на Львовщине будут встречать своего Героя на щите: 7 января в Донецкой области погиб 26-летний воин Павел Бродюк. Он был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. До полномасштабной войны с РФ Павел работал на шахте "Возрождение" ГП "Львовуголь", однако уже в феврале 2022 года взял в руки оружие и встал на защиту Украины.