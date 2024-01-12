Ему навсегда будет 23: в боях у Вербового погиб нацгвардеец из Винницкой области. Фото

Защищая Украину, погиб воин-нацгвардеец Валентин Спивак из Винницкой области. В ряды Национальной гвардии мужчина встал еще в 2021 году.

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Свой последний бой Валентин Спивак, которому летом должно было исполниться 24 года, принял вблизи Вербового на Запорожье 10 января. Трагическое известие сообщили в Ямпольском городском совете Могилев-Подольского района Винницкой области.

"Страшная война продолжает вести свой кровавый счет. Трагическое известие о смерти защитника снова поступило в Ямпольскую громаду. Со скорбью извещаем о гибели нашего земляка Спивака Валентина Денисовича 2000 года рождения из села Белая", – отметили на малой родине Героя.

Контракт с Национальной гвардией Украины Валентин Спивак заключил в декабре 2021 года, за два месяца до начала полномасштабного вторжения России.

11 августа этого года воину могло бы исполниться 24 года. Однако 10 января он пал в бою с врагом под Вербовым на Запорожье.

"Ямпольский городской совет выражает искреннее и глубокое соболезнование семье и близким военного. Низко склоняем голову в чести перед отважностью, стойкостью и патриотизмом нашего защитника. Всем сердцем скорбим! Вечная память! О дате захоронения будет сообщено дополнительно", – подчеркнули в Ямпольском горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Донетчине погиб молодой защитник из Винницкой области. Через месяц Руслан Некрут мог бы отмечать свое 25-летие. Дома отца ждал двухлетний сын.

Также сообщалось, что в боях возле Крынок погиб защитник из Одесской области. Александру Трошину навеки останется 27 лет.

А на Львовщине на щите будут встречать своего Героя: 7 января в Донецкой области погиб 26-летний воин со Львовщины Павел Бродюк. Он был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. До полномасштабной войны с РФ Павел работал на шахте "Відродження" ГП "Львовуголь", однако уже в феврале 2022 года взял в руки оружие и встал на защиту Украины.