Ему навсегда будет 27: в боях за Украину погиб защитник из Тернопольской области. Фото

От ранений, полученных в боях в районе Серебрянского леса в Донецкой области погиб украинский военнослужащий Сергей Петрив. 27-летний боец был родом из Теребовли Тернопольской области.

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Жизнь защитника оборвалась 14 января. Трагическое известие сообщила пресс-служба Теребовлянского городского совета. Там выразили искренние соболезнования семье погибшего Героя.

16 января военного в последний раз встретили в родной Теребовле, а похоронят 17 декабря. Эти даты в громаде объявили днями траура.

В знак почтения памяти о военнослужащем на зданиях и сооружениях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Теребовлянского городского совета будут приспущены государственный флаг Украины с траурной лентой. Также в громаде ограничат проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним,