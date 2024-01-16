'До последнего вдоха был верен присяге': в боях за Украину погиб защитник с Закарпатья. Фото

Украинский защитник Василий Попович погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Герой был жителем села Ольховица Мукачевского района Закарпатской области. Ему навеки осталось 45 лет.

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О потере сообщили на Facebook-странице Чинадовского поселкового совета. Там рассказали, что военный пал 31 декабря 2023 года в районе населенного пункта Ольшана Купянского района Харьковской области во время боевого столкновения с врагом.

"Василий Васильевич до последнего дыхания был верен военной присяге и мужественно защищал Родину", – говорится в сообщении поселкового совета.

В среду, 17 января, состоится чин похорон и прощания с павшим Героем. Встреча Василия Поповича состоится в 12:00 при въезде в Ольховицу.

В 13:00 начнется чин похорон в Свято-Димитровской церкви села Ольховица.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте погиб воин из Ривненской области Сергей Ефимец. Он защищал Украину с марта 2022 года. У Героя осталось четверо детей.

– В боях погиб защитник с Хмельнитчины Юрий Дорохин. Ему было всего 27 лет. Последний бой воин принял 13 января на Бахмутском направлении.

– На Донетчине погиб Валерий Куликов с Киевщины. Герой был командиром штурмового взвода.

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