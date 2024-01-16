Без отца остались четверо детей: в боях за Украину погиб защитник из Ривненской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Ривненщины Сергей Ефимец. Он сражался за родную землю с марта 2022 года.

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Дома Сергея ждали четверо детей. Трагическое известие сообщили в Шпановской громаде.

"Шпановская громада в скорби, тяжелая потеря в семье Ефимцев из села Большой Алексин… Погиб Ефимец Сергей Анатольевич, 1978 года рождения, житель села Большой Алексин, который защищал нашу страну с марта 2022 года. Без родительской любви, заботы и поддержки осталось четверо деток", – рассказали на малой родине Героя.

"Рівне медіа" добавляет, что на фронт Сергей Ефимец отправился добровольцем. До войны он работал охранником на рынке "Дикий" в Ривне.

Герою навсегда останется 45 лет.

"Не хватает слов, чтобы передать печаль и боль, которая черным крылом коснулась не только семьи, но и всей громады. Информация о чине захоронения будет сообщена дополнительно!" – отметили в Шпановской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Хмельнитчины. Юрию Дорохину было всего 27 лет. Последнее сражение он принял 13 января на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что 19 декабря в Донецкой области погиб младший лейтенант Валерий Куликов из Киевщины. Он был командиром штурмового взвода.

А в Черкасской области на днях простились с воином, погибшим от дрона-камикадзе. 39-летний Юрий Плаксюк в момент начала полномасштабной агрессии РФ против Украины находился в Литве – и вернулся, чтобы встать на защиту родины.