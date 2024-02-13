Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу, возле Авдеевки отбиты 22 атаки оккупантов – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает применять присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты в Украине. Путинские войска наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня по военным и мирным жителям нашей страны.

В течение суток 12 февраля на фронте произошло 84 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак было на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 февраля.

Войска РФ нанесли 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершили 135 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

В ночь на 13 февраля оккупанты атаковали Украину, применив 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА.

Под авиационными ударами были Выемка, Клещиевка, Нью-Йорк, Александрополь, Авдеевка, Ласточкино, Новокалиново, Константиновка, Новомихайловка, Парасковеевка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Роботино Запорожской области; Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Тернов и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак оккупантов неподалеку от населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 7 районам сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству и одному средству противовоздушной обороны противника.

Напомним, защитники неба Украины очередные сутки провели в боевой работе, уничтожая запущенные оккупантами 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. В ночь с 12 на 13 февраля они сбили 16 таких целей.

Ранее сособщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по столицам стран Западной Европы. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности гарант может посетить Берлин и Париж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!