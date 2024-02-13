Силы ПВО уничтожили 16 из 23 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины очередные сутки провели в боевой работе, отбивая запущенные оккупантами 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. В ночь с 12 на 13 февраля они сбили 16 таких целей.

Под ударом находился Днепр, там возникли повреждения и перебои со светом. Об отражении атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По словам военных, на этот раз враг производил пуски ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска (Россия) и крымского мыса Чауда.

Воздушное нападение отбивали мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ и Сил обороны. Благодаря слаженной боевой работе защитникам удалось уничтожить в небе 16 "Шахедов".

В частности, противовоздушная оборона работала на Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине подразделения ПВО в рядах ВСМ ВСУ начали использовать для сбития "Шахедов" ракетные установки Vampire. Эти американские системы оборудованы управляемыми снарядами APKWS, бойцы устанавливают их прямо на кузов пикапа.

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