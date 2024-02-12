Украина начала сбивать 'Шахеды' антидроновыми системами VAMPIRE – Defense Express

Подразделения противовоздушной обороны военно-морских сил начали использовать против российских дронов-камикадзе ракетные установки Vampire. Эти системы производятся в США и оснащены управляемыми снарядами APKWS.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины. Комплект установлен на кузов пикапа.

Как видно на кадрах, поначалу наши зенитчики берут вражеский беспилотник на прицел, используя оптико-электронную станцию; после этого в российский "Шахед" попадает реактивный снаряд.

На таком фоне попадание и сбитие "Шахеда" с полетной массой 240 килограммов безоговорочно подтверждает, что Vampire под APKWS является высокотехнологичным и в то же время относительно доступным средством противодействия враждебным БПЛА-камикадзе.

Справка

VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) – американский портативный комплект для запуска передовой системы высокоточного оружия (APKWS) или других ракет с лазерной наводкой, который можно установить на любое транспортное средство с кузовом.

Это кинетическая система, использующая небольшую 70-мм ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Комплект состоит из установки на четыре ракеты и указателя цели WESCAM MX-10 RSTA производства компании L3Harris.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – система лазерной наводки для неуправляемых ракет Hydra 70, превращающая их в высокоточный боеприпас. Ракеты APKWS имеют относительно низкую мощность, что предотвращает побочные убытки при попадании.

Следует указать, что показатель дальности стрельбы в режиме "земля-воздух" ракет APKWS пока неизвестен, а дальность стрельбы в режиме "земля-земля" - 4-5 километров, и в режиме "воздух-земля" - до 11 километров. Стоимость одного реактивного снаряда APKWS – до $40,6 тысячи за единицу, что очень важно в плане соотношения затрат к эффективности.

Эти управляемые снаряды показали себя очень продуктивными при уничтожении дронов II класса, то есть БПЛА массой до 25 килограммов и скоростью до 200 км/ч. Поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что комплекс Vampire под APKWS изначально проектировался именно для уничтожения такого класса беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны США заказало 14 автономных многоцелевых систем вооружения Vampire, которые называют "убийцами дронов", на общую сумму 40 млн долларов для укрепления сил обороны Украины. Они позволят сухопутным войскам нашей страны сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника.

Также США рассматривает возможность отправки боевых бронированных машин Stryker в Украину. По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения военной помощи, эта техника поможет Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России;

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!