Пентагон рассматривает возможность передачи Украине боевых машин Stryker – Politico

США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker в Украину. По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения военной помощи, эта техника поможет Киеву отбить ожидаемое весеннее наступление России.

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Stryker могут быть частью следующего транша военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Politico.

По словам представителя министерства обороны США, сейчас продолжаются внутренние обсуждения перед объявлением о поставках Stryker. Штаты могут мжет объявить о новом пакете военной помощи со "Страйкерами" или без них, в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии.

Окончательное решение о поставках Stryker еще не принято, и администрация может решить вместо этого отправить технику в одном из будущих пакетов помощи.

Педставитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн заявил, что на данный момент у минобороны США нет никаких объявлений касательно предоставления Украине Stryker. В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности не прокомментировал ситуацию.

Stryker – семейство колесных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, находящихся на вооружении механизированных войск армии США.

Техника создана на базе канадского бронетранспортера LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8x8. Боевые машины семейства "Страйкер" являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов, и предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки, а также для всесторонней поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений американской армии.

Напомним, 6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 миллиарда. В него впервые войдет около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

В то же время в Германии официально анонсировали передачу Украине БМП Marder. Такая военная помощь может придать больше огневой мощи ВСУ на поле боя. Об особенностях обеих БМП и их сравнении читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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