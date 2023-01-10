Пентагон заказал для Украины 14 систем ПВО Vampire для борьбы с БПЛА: как работают

Министерство обороны США заказало 14 автономных многоцелевых систем вооружения Vampire, которые называют "убийцами дронов", на общую сумму 40 млн долларов для укрепления Cил обороны Украины. Они позволят сухопутным войскам нашей страны нацеливать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника.

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Соответствующий контракт Пентагон уже подписал с компанией-производителем L3Harris Technologies, сообщила ее пресслужба. Отмечается, что указанные системы предназначены для обеспечения критически важных средств обороны, в частности охраны гражданской инфраструктуры.

"Мы инвестировали в закупки, испытания и сертификацию с августа, чтобы производство VAMPIRE могло начаться без задержек. Мы стремимся поддержать стратегического партнера США надежным потенциалом, пока народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость", – сказал Люк Савойе, президент подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки компании L3Harris.

Согласно контракту с Министерством обороны, L3Harris установит комплексы Vampire на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине. Компания должна поставить для Министерства обороны 14 систем, четыре из которых будут готовы к середине 2023 года, а еще десять – к концу 2023 года.

Система управления полетами Vampire интегрирует передовой датчик наведения WESCAM MX-10 RSTA с оружейной станцией, что позволяет оператору быстро и точно поражать цели. Недорогая и высокоточная ракета Advanced Precision Kill Weapons System, выбранная специально для использования в Украине, обеспечивает повышенную летальность при поражении небольших или мягких целей в сочетании с бесконтактным взрывателем компании L3Harris.

VAMPIRE – это система, которая использует небольшие ракеты, чтобы сбивать небольшие беспилотники. Представляет собой портативный комплект, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом для запуска передовой системы высокоточного оружия или других боеприпасов с лазерной наводкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72. Пакет помощи будет отправлен в рамках системной поддержки нашей страны в условиях войны с РФ.

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