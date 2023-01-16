Киллеры российских дронов: что за новейшие системы VAMPIRE и Fletcher получит Украина от США и Германии

На днях стало известно, что министерство обороны США заказало для нужд Вооруженных сил Украины 14 автономных многоцелевых систем вооружения VAMPIRE, которые называют "киллерами дронов", на общую сумму 40 млн долларов. Соответствующий контракт Пентагон подписал с компанией-производителем L3Harris Technologies. Четыре установки будут готовы к середине 2023 года, а остальные десять – к концу 2023 года.

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Согласно контракта L3Harris установит комплексы VAMPIRE на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.

А еще раньше, 5 января, минобороны Германии официально сообщило, что включило в очередной пакет военной помощи 20 комплексов, способных поражать воздушные цели ракетными системами APKWS (в списке помощи фигурирует, как Raketenwerfer 70-mm auf Pick-up trucks mit Raketen).

Производитель этого оружия в Германии не называется, но можно предположить, что речь идет о фирме Arnold Defense, которая поставила в 2020 году в Бундесвер системы Fletcher, которые используют ракеты APKWS.

OBOZREVATEL разбирался – что это за системы и чем они будут полезны.

Актуальность

Как известно, Украина находится в процессе создания многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, требующей зенитных комплексов разного направления: большой, средней и малой дальности, а также переносных комплексов ближнего действия.

После того, как Россия начала совершать массированные атаки на украинские города полученными от Ирана ударными беспилотниками Shahed-131 и Shahed-136, особенно острая необходимость возникла в системах противовоздушной обороны малого радиуса действия. Ведь иранские дроны-камикадзе, которые россияне ребренднули под "Герань-1" и "Герань-2", в силу своих характеристик часто проскакивают мимо радоров ПВО, поэтому их уничтожение происходит преимущественно по визуальной наводке.

Зенитные комплексы малой дальности бывают как ракетного, так и пушечного типа. К ракетным относятся ЗРК "Оса", AN/TWQ-1 Avenger и т. д. Среди пушечных широко известны ЗСУ-23-4 "Шилка" и Flakpanzer Gepard. А есть еще переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК): Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer. Все они уже есть или вот-вот поступят на вооружение ВСУ. Системы борьбы с БПЛА VAMPIRE и Fletcher можно поставить где-то посередине между пушечными и ракетными.

Что за система VAMPIRE

VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) – это американский портативный комплект для запуска передовой системы высокоточного оружия (APKWS) или других боеприпасов с лазерной наводкой, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (оптимально – на пикап).

Это кинетическая система, использующая небольшую 70-мм ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Система состоит из пусковой установки на 4 ракеты и целеуказателя WESCAM MX-10 RSTA фирмы L3Harris. Проще говоря, VAMPIRE – это система, использующая небольшие ракеты, чтобы сбивать небольшие беспилотники.

За обнаружение и наведение на цель ракет отвечает станция WESCAM MX-10 RSTA, объединяющая телевизионную и тепловизионную камеру, а также систему лазерной подсветки и лазерный дальномер (кстати, похожая станция используется в беспилотниках Bayraktar TB2).

При этом следует отметить, что это совершенно новый вид оружия. Полевые испытания VAMPIRE начались в 2021 году, а летом 2022 компания продолжила испытание дальности поражения целей и общей надежности систем. По большому счету, Украина получит прототип и станет первой страной эксплуатантом этих систем.

Что за система Fletcher

Fletcher – это немецкий портативный комплект для запуска передовой системы высокоточного оружия (APKWS) с лазерной наводкой, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (оптимально – на пикап).

В сущности, VAMPIRE является американским аналогом "Флетчера", ведь немецкий комплекс разрабатывался и раньше – известно о его поставках для немецкой армии в 2020 году. При этом немецкая система более засекречена, информации о ней в открытом доступе очень мало.

Интересно, что поставки этого вида оружия были анонсированы немецким правительством еще в августе 2022 года. Очевидно, время от анонсирования до передачи пошло на изготовление этих комплексов и обучение украинских операторов.

Из открытых источников известно, что установки Fletcher в ноябре 2022 прошли дополнительные испытания, во время которых отрабатывались вопросы уничтожения российских БПЛА, таких как "Орлан-10" и "Ланцет". При этом система продемонстрировала 100%-ную эффективность – для уничтожения пяти целей ей понадобилось всего пять ракет.

Что за ракеты APKWS

Ракета GR-20 APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это переработка конструкции неуправляемых ракет Hydra 70 с комплектом лазерной наводки для превращения их в высокоточные боеприпасы.

Новая ракета использует технологию полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой. Конфигурация APKWS позволяет использовать имеющиеся боеголовки Hydra 70 без необходимости установки лазерного самонаведения в носовой части ракеты.

Лазерная наводка ракеты, которая активируется при запуске, не требует прицеливания к цели перед запуском, а бесконтактный взрыватель позволяет ему эффективно перехватывать БПЛА.

Ракета Hydra 70 при длине 1060 мм и диаметре 70 мм имеет массу всего 6,2 кг. Она способна развивать скорость 739 м/с и при запуске с земли эффективно поражать цели на расстоянии до 4 км.

При этом стоимость ракеты составляет около 3 тысяч долларов США, что на порядок меньше ракет к ПЗРК (одна ракета Martlet стоит около 30 тысяч долларов, ракета Stinger стоит от 60 до 119 тысяч долларов в зависимости от модификации, тогда как стоимость дрона Shahed-136 составляет 50 тысяч долларов).

Перспективы

VAMPIRE и Fletcher разработаны как относительно дешевая система, которая поместиться в любой пикап или транспортное средство с грузовой платформой.

В Украине она найдет свое применение в легких мобильных зенитных группах, задачей которых является визуальное обнаружение и уничтожение вражеских беспилотников. Такие группы показали свою эффективность при последних атаках "шахедов", поэтому это направление наверняка будет развиваться.

А если расширить горизонты сознания, то мобильные системы VAMPIRE и Fletcher позволят Сухопутным войскам Украины выявлять и сбивать не только вражеские беспилотники, а также наносить поражения по наземным целям противника. В частности, они могли бы успешно уничтожать легкобронированные объекты, такие как БМП или БТР, не говоря уже о стационарных огневых позициях типа ДОТов.

Стоит напомнить, что ВСУ в этой войне уже не раз отличались подобным креативом: из противотанковых комплексов "Стугна-П" сбивали вертолеты, из РСЗО "Град" топили катера, а ракетами "Точка-У" даже потопили большой десантный корабль.

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