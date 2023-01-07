"Наибольший пакет американской помощи дает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге", – говорит министр обороны Украины Алексей Резников о новогоднем подарке пентагоновского Санты Клауса на сумму $3,075 млрд.

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Далее текст на языке оригинала.

Я проаналізував також гостинці від європейських "святих Миколаїв", і ось що вийшло:

Бронетехніка – тут дуже солідно

– 50 БМП Bradley,

– 40 БМП Marder,

– 100 БТР M113,

– Неназвана кількість БМП AMX-10 RC,

– Неназвана кількість БТР Bastion,

– 55 машин з протимінним захистом MRAP,

– 138 бронемашин HMMWV,

– 7 бронемашин Dingo,

– 2 БРЕМ Bergepanzer 2.

Артилерія – небагато, проте є цінні екземпляри

– 18 155-мм САУ M109A6 Paladin. Дорогущі самохідки по 19 млн дол. за комплекс в передостанній модифікації. Україна буде другим після США оператором саме таких систем. На складах США стоїть близько 500 одиниць.

– 36 105-мм гаубиць США.

– 20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі пікапа APKWS. Це абсолютно нова штука, виготовлена спеціально для потреб ЗСУ – авіаційними ракетами може збивати дрони і знищувати легко броньовану техніку.

А де танки? Танки точно будуть. Не для того союзники надали такі великі пакети озброєнь, щоб залишити "Бредлі" і "Мардери" без підтримки. Залишилося дочекатися, хто надасть перший – США, Німеччина чи Британія (клята політика).

– США заявили, що не виключають передачу Abrams, хоча це точно перспектива не на весну.

– У Німеччині дедалі більше політиків вимагають від уряду надати нові Leopard 2. Фінляндія допускає, що долучиться до допомоги.

– Голова МЗС Британії Клеверлі заявив, що танки можуть стати частиною наступного пакета для України. Очевидно, мова про Challenger 1 – знятий з озброєння, але проти наявних у Росії машин досі дуже ефективний.

Той самий Клеверлі натякнув на передачу Україні зброї, "здатної завдати вирішального удару по російських цілях на відстані". Напрошуються думки про крилаті ракети Storm Shadow, про які раніше говорив міністр оборони Воллес.

Генерал Залужний раніше просив для ЗСУ 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на кордони 23 лютого. Але ж, главком, як справжній українець, напевно що просив із запасом:)

Крім того, секретар РНБО Данілов любить повторювати, що окрім анонсованої зброї Україна отримує таємну підтримку.

І не забуваймо – скоро "Рамштайн", а значить, будуть нові ухвалені рішення. ЗСУ стрімко переходять на натівську зброю.

Питання лише в одному: коли ці всі західні гостинці надійдуть до ЗСУ.

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