Украинские воины отразили штурм в Запорожье и взяли в плен 12 оккупантов. Видео

Украинские защитники успешно отразили штурм российских оккупационных войск в Запорожской области. Наши военные также провели успешную операцию, захватив в плен 12 путинских боевиков.

Примечательно, что оккупанты восхищаются тем, как воюют Вооруженные силы Украины. Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование Запад.

"На Запорожском направлении сегодня взяли в плен 12 россиян из 71 мотострелкового полка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах демонстрируется допрос пленника и процесс захвата русских солдат.

На допросе захватчик заявил, что украинцы воюют "оболденно".

Удачная операция по пополнению обменного фонда была проведена защитниками из 65-й отдельной механизированной бригады.

Следует отметить, что по данным Генштаба, на Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника к западу от Новопокровки Запорожской области.

4 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье. Там он пообщался с украинскими воинами. В частности, президент побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, воины которой выполняют задачи в Запорожье. Они получили из рук Зеленского высокие государственные награды.