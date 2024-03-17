В Сумской области пограничники с бойцами Сил обороны помешали трем вражеским ДРГ пробраться вглубь Украины

В Сумской области пограничники и воины Сил обороны Украины сорвали заход российских оккупантов через границу. Они предотвратили продвижение вглубь украинской территории трех вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Под огнем украинских защитников во всех трех случаях российские ДРГ вынуждены были отступить. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники с помощью воинов Сил обороны в Сумской области сорвали сразу три попытки российских ДРГ пробраться вглубь Украины, отмечают в ГПСУ.

"В первом случае пограничники обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой. В других двух случаях пограничники совместно с ВСУ заранее обнаружили вражеские ВРГ и открыли огонь на поражение. .. Во всех трех случаях – планы противника сорваны, враг отошел назад", – говорится в сообщении.

Угрожающие с точки зрения проникновения вражеских ДРГ направления решено усилить. Туда выдвинулись резервы подразделений ГПСУ, НГУ и ВСУ, привлечены артиллерийские и минометные расчеты.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что российская ДРГ пыталась подойти к правому берегу Днепра в Херсонской области. Однако ВСУ накрыли лодку врага плотным огнем.

"Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантская лодка феерически повторила судьбу российского флота – потеряв четверть своей состоятельности и наполненности, ретировалась к левому берегу снова", – рассказали украинские воины.