'В город 20 километров от линии фронта': как происходит эвакуация из Покровска и сколько детей вывезли. Видео

Ежемесячно из Покровска, который находится всего в 20 километрах от линии фронта. Половину детей, проживавших в городе, уже вывезли.

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Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк. По словам Добряка, в городе остаются 60 тысяч человек, из которых 4 тысячи – дети. Ежемесячно из города эвакуируются более 500 человек, в том числе половину несовершеннолетних уже вывезли.

Эвакуационный поезд из Покровска отправляется один раз каждые восемь дней.

Он также отметил, что местная администрация выполняет задачи по обустройству оборонных сооружений в соответствии с требованиями военного руководства.

"Сегодня в город 20 километров от линии фронта. Те задачи (устройство фортификационных сооружений – ред.), которые ставит военное руководство, мы выполняем – не больше, не меньше", – рассказал глава МВА.

Добряк также прокомментировал видео от военного 59-й бригады ВСУ Андрея Сергана, критиковавшего коммунальщиков за работу на клумбах с розами вместо укрепления оборонных позиций. Глава МВА отметил, что это обычная деятельность коммунальных служб и отказался подробно комментировать видео.

Напомним, что в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечается, сейчас враг наиболее активен на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал видео мощных ударов по силам России на фронте. Он подчеркнул: Силы обороны Украины неустанно и неотвратимо обезвреживают врага.

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