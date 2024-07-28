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"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
852
'Неустанно и неотвратимо': Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал мощные удары по российским силам на фронте. Он подчеркнул, что украинские воины неустанно и неотвратимо обезвреживают оккупантов.

Видео дня

"Взрывное" видео было опубликовано 28 июля в официальном Telegram-канале Сырского. "Неустанно и неотвратимо. Силы обороны Украины обезвреживают российских окупантов. Вместе победим!" – говорится в публикации.

На кадрах, обнародованных главнокомандующим, видно, как Силы обороны наносят мощные удары с воздуха по врагу.

"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео

В результате оккупационные войска РФ несут масштабные потери вооружения, военной техники и личного состава.

"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
"Неустанно и неотвратимо": Сырский показал, как Силы обороны уничтожают окупантов на украинской земле. Видео
Фронт в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Сырский заявил, что потери России на поле боя втрое превышают потери Украины. Главнокомандующий ВСУ такде рассказал, что Силы обороны, используя дроны-камикадзе большой дальности, уже атаковали около 200 объектов критической инфраструктуры на территории страны-агрессора.

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