Потери российских оккупантов на поле боя втрое превышают потери украинских защитников. В то же время Силы обороны Украины, используя беспилотники-камикадзе большой дальности, уже атаковали около 200 объектов критической инфраструктуры в России.

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Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

По его словам, потери российской стороны "втрое" превышают украинские, а в некоторых секторах - даже больше.

"Их количество погибших намного больше", - подчеркнул он.

Сырский сравнил тактику украинских сил с методами российских захватчиков, часто жертвующих большим количеством пехоты ради получения небольших участков территории. "Для нас очень важно сохранить жизнь наших солдат. Мы не защищаем руины насмерть", – сказал Сырский.

Также он рассказал, что украинские беспилотники-камикадзе атаковали около 200 объектов критической инфраструктуры в России, в частности, заводы, топливные склады и склады боеприпасов. Сырский подчеркнул, что эти атаки были направлены на объекты, имеющие стратегическое значение для военной логистики.

Кроме того, он упомянул, что морские беспилотники нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту РФ, потопив около трети его кораблей.

"Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых (кораблей – ред.) – могилой," – сказал главнокомандующий.

Сырский также добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта временно оккупированного Севастополя после серии украинских атак.

Напомним, Александр Сырский также заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения границ 1991 года. У Киева был реалистичный план деоккупации Крыма, но он военная тайна.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает терять живую силу, технику и вооружение в развязанной войной против Украины. Накануне, 23 июля, общие потери агрессора в живой силе составили 1140 оккупантов, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.