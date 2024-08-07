Армия РФ обстреляла Донетчину и убила четырех мирных жителей. Фото

Террористические войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донетчины. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей.

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Еще один человек пострадал из-за действий оккупантов. О последствиях военных преступлений россиян рассказал глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что постоянно находятся под вражескими обстрелами села вблизи оккупированной Марьинки. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке.

Еще один человек в этом же селе получил ранения – ему оказали необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Также два человека погибли в Михайловке Новогродовской громады Покровского района: 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

"В очередной раз призываю: будьте ответственны! Эвакуируйте своевременно!" – заявил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховской громады, а также села Екатериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской громады.

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